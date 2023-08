Phá đường dây môi giới mại dâm tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh giá ngàn USD/lượt

Tối 10-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (Võ Thị Mỹ Hạnh), sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, cầm đầu.

Cách thức chiêu dụ của “tú bà”

Trước đó, qua công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự tố giác của nhân dân, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh do Hạnh cầm đầu. Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án để đấu tranh khám phá băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm này.

Quá trình xác minh, công an xác định Hạnh từng là tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và đã nghỉ việc vào ngày 5-10-2022. Hạnh làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, các hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng…

Sau đó, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Hạnh thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền. Mục đích của Hạnh nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi nhằm lôi kéo tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Hạnh chỉ đạo các gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội. Hạnh thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng.

Công an xác định, Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm. Trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, nhiều hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 USD – 3.000 USD/lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TPHCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn.

Lời khai của “tú bà” cầm đầu đường dây mại dâm khủng

Trước đó, ngày 9-8, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 1 kiểm tra một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành (quận 1), phát hiện 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong 4 cô gái có 3 tiếp viên hàng không hãng B. và hotgirl người mẫu ảnh. Đồng thời tạm giữ Hạnh vì đã có hành vi môi giới cho 4 cô gái bán dâm này.

Tại công an, 4 cô gái bán dâm khai nhận được Hạnh môi giới đi bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000-3.000 USD/lượt/người và thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng “tú bà” Hạnh khai liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hotgirl, người mẫu ảnh. Sau đó, “tú bà” gửi hình ảnh gái bán dâm có mặc quần áo đồng phục tiếp viên các hãng hàng không để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng cuốn hút. Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu đồng (tương đương 1.000 USD). Khách đi qua đêm với giá 60 triệu đồng (khoảng 3.000 USD).

Hạnh thu tiền qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng/ lần. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD – 3.000 USD tại địa bàn Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu.