Phà trên sông Hậu có nguy cơ ngày chạy, ngày nghỉ: Người dân đi lại khó khăn

Phía bến đò ngang TP Cần Thơ treo bảng ngưng hoạt động ngày 3-5

Sáng 4-5, các chuyến phà từ thị xã Bình Minh qua Cồn Khương vẫn chạy nhưng vào chiều 3-5 lại ngừng hoạt động. Chủ bến đò ngang cặp sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bất ngờ treo thông báo tạm ngưng hoạt động. Tại đây, có 3 phà neo tại bến (90-100 tấn/chiếc), 12 nhân viên, tài công, thợ máy ngưng làm việc. Nhiều người dân bất ngờ khi xuống bến phà thấy bảng dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Người dân phải xoay chuyển bằng cách chạy gần 15km đi qua hướng cầu Cần Thơ để qua sông Hậu.

Những người bán vé số ở Bình Minh - Vĩnh Long mong bến đò hoạt động liên tục để tiện qua lại mưu sinh

Phà từ quận Ninh Kiều (Cần Thơ) sang Bình Minh (Vĩnh Long) ngưng hoạt động, ngày 3-5

“Hơn 10 năm qua, mỗi ngày hai lượt tôi đều chở bánh tiêu qua phà này để sang quận Ninh Kiều và Bình Thủy (TP Cần Thơ) bán. Nay phà đột ngột dừng hoạt động, tôi phải chạy vòng lên cầu Cần Thơ, xa gần 10 km và lâu hơn khoảng 30 phút so với đi phà”, một người bán bánh than thở. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi bán vé số cũng than vì sự bất tiện do phà ngưng hoạt động.

Hàng trăm người dân mỗi ngày qua lại sông Hậu mưu sinh đều trông chờ vào sự hoạt động liên tục của bến đò ngang

Theo đại diện chủ bến phà phía TP Cần Thơ, bến hoạt động ổn định hơn 10 năm qua, máy móc, phương tiện, bến bãi, nhân viên, tài công... đều đảm bảo. Mỗi ngày có trên 50 chuyến qua lại, mỗi chuyến chở gần cả trăm xe máy và người qua lại. Trong đó, mỗi ngày có hàng trăm người bán buôn, vé số dạo, mua ve chai và lao động làm việc các công ty, doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy (Cần Thơ) qua lại bằng phà.

Trước đây, bến do Sở GT-VT TP Cần Thơ quản lý và cấp phép, kiểm tra và gia hạn giấy phép định kỳ. Từ giữa năm 2023, bến được chuyển về UBND quận Ninh Kiều quản lý. Tuy nhiên, cuối tháng 1 vừa qua, địa phương cho rằng một số nội dung trong giấy phép đã cấp trước đây không còn phù hợp quy định hiện hành nên không thể gia hạn.

“Dù đã nhiều lần bổ sung hồ sơ, hợp đồng thuê đất để gia hạn giấy phép hoạt động nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ngày 2-5, Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an quận Ninh Kiều) đến làm việc và yêu cầu bến tạm ngưng hoạt động. Do đó, chúng tôi đã phải ngưng cho phà chạy", đại diện chủ bến phà phía TP Cần Thơ cho biết.

Phà qua sông Hậu giữa TP Cần Thơ và phía Vĩnh Long có nguy cơ ngày chạy, ngày nghỉ. Vì theo "thỏa thuận" giữa hai phía phà, mỗi đơn vị sẽ đảm trách việc đưa khách qua lại 1 ngày (phà phía Vĩnh Long hoạt động thì phía Cần Thơ nghỉ, và ngược lại). Và hiện tại, phía TP Cần Thơ đã tạm ngưng hoạt động.

Theo Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn do UBND TP Cần Thơ ban hành 7-9-2023, các bến đã được Sở GT-VT công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động hoặc cấp phép hoạt động trước ngày 14-10-2022 thì vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Khi hết thời hạn hoạt động, nếu có nhu cầu hoạt động tiếp thì tổ chức, cá nhân liên hệ UBND quận, huyện để làm thủ tục công bố lại hoặc gia hạn theo quy định.

Theo ông Trần Văn Hiếu, Phó Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, sau khi được giao quản lý, đơn vị rà soát lại và nhận thấy bến phà qua sông Hậu chưa đủ điều kiện pháp lý để cấp phép mới. Cụ thể, phần diện tích hàng trăm mét vuông đất và đường vào bến đò ngang hiện vẫn giao cho Công ty CP quản lý khai thác cầu Cần Thơ. Tuy nhiên, trong phương án của Bộ GT-VT năm 2014 về việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu của Công ty CP Quản lý khai thác cầu Cần Thơ lại không thể hiện diện tích đất này. Vì thế đất này vẫn thuộc quyền của Bộ nên hợp đồng giữa công ty và chủ bến đò ngang không đảm bảo tính pháp lý. Phía chủ bến cũng không trình được hợp đồng thuê mặt nước để phục vụ hoạt động bến đò với Sở TN-MT theo quy định.

Sáng 4-5, hàng trăm người dân từ phía Bình Minh - Vĩnh Long vui mừng khi đi phà qua TP Cần Thơ

Hiện nay nhu cầu đi lại của hàng ngàn lượt khách trong ngày là cấp thiết. Người dân và chủ bến phá phía TP Cần Thơ đều mong cơ quan chức năng sớm giải quyết cho bến đò tiếp tục hoạt động đến hết tháng 6, trùng thời gian hết hạn giấy phép của bến bên kia sông phía thị xã Bình Minh (Vĩnh Long). Đồng thời đề nghị chủ bến sớm hoàn tất hồ sơ pháp lý để quận Ninh Kiều xem xét cấp phép mới cho bến hoạt động theo đúng quy định.



VĨNH TƯỜNG