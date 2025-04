Phải sớm chấm dứt sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm, nhất là vụ sản xuất gần 600 loại sữa bột giả, kẹo Kera... Cử tri đề nghị, các cơ quan quản lý nhà nước sớm chấm dứt sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhằm tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Chiều 17-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu với cử tri là cán bộ hội, hội viên, phụ nữ.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Đại biểu HĐND TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Hàng giả, kém chất lượng tràn lan

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Trong đó, cử tri Phan Ngọc Hạnh (quận 3), Trần Thị Mến (quận 1) và Trần Thị Quỳnh Nga (quận 4) phản ánh, hiện nay vẫn còn không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sử dụng hóa chất độc hại, chất kích thích tăng trưởng, tẩy rửa để trục lợi, bất chấp các quy chuẩn về an toàn vệ sinh.

Quy trình sản xuất, từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến chế biến, bảo quản tại nhiều nơi chưa đạt tiêu chuẩn; môi trường sản xuất không đảm bảo, không có giấy phép hợp lệ.

Các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại trường học, khu công nghiệp cũng đang có xu hướng gia tăng, đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan chức năng.

Gần đây nhất là vụ sản phẩm kẹo rau củ Kera từng được quảng bá rầm rộ bởi Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục và Hoa hậu Thùy Tiên; vụ việc đường dây sản xuất sữa với 573 loại sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai tại tỉnh Hải Dương; hoặc như vụ việc sản xuất cà phê bột giả... đang khiến dư luận bức xúc khi bị xác định có dấu hiệu hàng giả, lừa dối khách hàng.

Những hệ lụy do mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở việc gây ngộ độc cấp tính, bệnh lý mạn tính hay thậm chí tử vong, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng nòi giống, làm tăng gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Mặt khác, doanh nghiệp vi phạm cũng chịu tổn thất lớn do thu hồi sản phẩm, bị mất uy tín và lòng tin của khách hàng.

Trước thực trạng trên, nhiều cử tri đề nghị cần tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, từ đó minh bạch thông tin và giúp người tiêu dùng chủ động lựa chọn.

Bên cạnh đó, nên thiết lập đường dây nóng tại từng địa phương để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh vi phạm. Cử tri cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của người tiêu dùng trong việc nâng cao hiểu biết, chỉ chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời mạnh dạn tố giác những hành vi vi phạm.

Cử tri Trần Thị Mến cho rằng, trong nền kinh tế số hiện nay, nếu không tăng cường giám sát và thực thi nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, người tiêu dùng sẽ luôn là đối tượng chịu rủi ro cao nhất. Do đó, cần gấp rút điều chỉnh Luật An toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Đảm bảo sau sắp xếp, giải quyết thủ tục hành chính cho dân thông suốt

Bên cạnh vấn đề về an toàn thực phẩm, nhiều ý kiến cũng tập trung vào việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Cử tri Nguyễn Ngọc Vẹn (quận 6) băn khoăn về việc xử lý hồ sơ đất đai chuyển toàn bộ về cấp tỉnh. Điều này sẽ làm phát sinh tình trạng quá tải, tăng chi phí đi lại.

Cử tri kiến nghị cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, phường, đặc biệt với các thủ tục đơn giản như xác nhận tình trạng đất, kê khai đăng ký lần đầu. Với các hồ sơ phức tạp như chuyển nhượng, thừa kế, tách thửa đất hay cấp mới giấy chứng nhận, có thể tổ chức thực hiện ở cấp khu vực thông qua Văn phòng đăng ký đất đai vùng hoặc Trung tâm hành chính liên quận, liên huyện thay vì đưa hết về cấp tỉnh.

Đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính, cử tri Trần Thị Quỳnh Nga (quận 4) cho rằng, cần có chính sách hợp lý để bảo đảm quyền lợi cho người lao động bị ảnh hưởng, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. Cử tri cho biết, phần lớn lao động dôi dư ở độ tuổi trung niên, rất khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới.

Từ đó, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần triển khai các chương trình giới thiệu việc làm, đào tạo nghề phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ cụ thể để chuyển đổi nghề sang khu vực tư nhân.

Nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả bị phát hiện Trước đó, 11-4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng rất lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây nói trên cùng 6 bị can khác về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai với các thành phần công bố trên sản phẩm như: chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. Hay trước đó ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và một số người khác có liên quan đến vụ livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ quả Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group). Vụ án này vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra làm rõ thêm.

