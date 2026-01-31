Phân bón hữu cơ Greenma được vinh danh “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025”

Công ty cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Phân bón hữu cơ Greenma) vừa được vinh danh trong top Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025 - giải thưởng uy tín do VCCI triển khai nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong chuỗi cung ứng, có năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành tựu này không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội, uy tín bền vững của các sản phẩm phân bón hữu cơ Greenma mà còn thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của bà con nông dân, hệ thống đại lý và người tiêu dùng trên cả nước đối với thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phân bón hữu cơ tại Việt Nam.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) nhận vinh danh tại chương trình Bình chọn Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025

Các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ Greenma được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ chất lượng cao từ trang trại bò sữa TH, kết hợp với công nghệ ủ hiếu khí tiên tiến từ Hoa Kỳ. Quy trình này giúp tạo ra hàm lượng cao axit humic, fulvic cùng hệ vi sinh vật có lợi, góp phần cải thiện cấu trúc đất, tăng độ tơi xốp và màu mỡ, đồng thời khử mùi, ức chế sự phát triển của ấu trùng gây hại và thúc đẩy cây trồng sinh trưởng bền vững.

So với phân bón hóa học truyền thống, phân bón hữu cơ Greenma mang lại nhiều lợi ích vượt trội: giảm suy thoái đất, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, nâng cao chất lượng nông sản, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Đây cũng chính là nền tảng giúp Greenma tạo dựng niềm tin vững chắc nơi bà con nông dân và thị trường.

Phân bón hữu cơ Greenma sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của chương trình bình chọn, sản phẩm Phân bón hữu cơ Greenma thể hiện rõ nét những giá trị cốt lõi mà Ban Tổ chức hướng đến, bao gồm: Chất lượng – ứng dụng khoa học và công nghệ – Chuỗi cung ứng trên thị trường. Đồng thời, các sản phẩm của Greenma ngày càng tiệm cận với những tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường quốc tế, mở ra cơ hội phát triển và hội nhập sâu rộng.

Phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, Greenma không ngừng tiên phong thử nghiệm, sáng tạo và cho ra đời nhiều chủng loại phân bón mới, tối ưu hiệu quả canh tác và nâng cao giá trị cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) cho biết: “Công ty cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh khát vọng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt. Chúng tôi lấy hiệu quả sản phẩm làm ưu tiên hàng đầu, thông qua nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và mở rộng cơ hội đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Greenma sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp phân bón tiên tiến, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và đáp ứng xu hướng nông nghiệp bền vững”.

“Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025” gọi tên Greenma

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đặc biệt chú trọng tổ chức các hội thảo, chương trình tập huấn, chia sẻ kiến thức và kỹ thuật canh tác, bón phân khoa học cho bà con nông dân, qua đó cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công…), đồng thời gia tăng hiệu quả và lợi nhuận sản xuất.

Hội thảo giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Đồng Tháp

Với hơn 10 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam, Công ty cổ phần Phân bón Xanh kiên định theo đuổi định hướng xây dựng các quy trình canh tác thông minh, hiệu quả và bền vững, không ngừng tối ưu hiệu suất sử dụng phân bón, giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên đồng ruộng.

Từ nền tảng chất lượng sản phẩm đến chiến lược phát triển dài hạn, Greenma đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những thương hiệu phân bón hữu cơ tiêu biểu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.