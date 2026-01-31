Phú Quốc đang chuẩn bị "vượt chuẩn" cho APEC 2027: Từ thành phố khách sạn đến hạ tầng hội nghị, giao thông

Mới đây, Tập đoàn Sun Group khởi công tổ hợp 12.000 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ tại Phú Quốc. Cùng với hạ tầng không - thủy - bộ, trung tâm hội nghị... đây được xem là bước chuẩn bị ở tiêu chuẩn cao nhất cho Hội nghị APEC 2027, đồng thời góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, giao thương và hội nhập quốc tế của khu vực.

Thành phố khách sạn: lời giải cho bài toán lưu trú tại APEC 2027

Thực tiễn từ nhiều kỳ APEC cho thấy, lưu trú luôn là thách thức lớn nhất. Tại APEC 2025 ở Gyeongju (Hàn Quốc), việc thiếu hụt phòng nghỉ cho hơn 20.000 đại biểu và lực lượng phụ trợ đã buộc nước chủ nhà phải áp dụng các giải pháp tình thế như phân tán lưu trú liên vùng hay sử dụng du thuyền, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng tổ chức và trải nghiệm đại biểu.

Tại Phú Quốc - điểm đến mới của thế giới, nơi sẽ diễn ra APEC 2027, cũng đang liên tục ghi nhận tình trạng "cháy phòng" trong các đợt cao điểm du lịch. Đảo Ngọc của Việt Nam đang giải bài toán này theo cách hoàn toàn khác. Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán mà Sun Group vừa khởi công hôm 28-1-2025 sẽ hình thành một tổ hợp lưu trú quy mô lớn, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế, với sự quản lý của những tập đoàn hàng đầu thế giới như Marriott International, Hilton, Accor và Lotte.

“Thành phố khách sạn” tại Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc sẽ hoàn thiện trong chỉ 18 tháng nữa

Trong đó, bãi biển Bãi Đất Đỏ sẽ đóng vai trò trung tâm đón tiếp, đối ngoại, với 6.500 phòng khách sạn 5 sao thuộc 13 thương hiệu cao cấp, nhiều trong đó là những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đặc biệt, cụm khách sạn sẽ nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và nằm trên trục Đại lộ APEC, đưa khu vực Bãi Đất Đỏ thành một “thành phố khách sạn”, nơi lưu trú, hội họp, thương mại và không gian công cộng được tích hợp liền mạch – mô hình hiếm gặp trong các kỳ APEC trước đây.

Song song, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán sẽ bổ sung 5.200 căn hộ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày của đại biểu, chuyên gia, báo chí quốc tế và du khách cao cấp, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt phòng nghỉ của đảo Ngọc đang rất cấp thiết thời gian qua.

Hạ tầng hội nghị: chuẩn bị đồng bộ, hướng tới hậu APEC

Bên cạnh hệ thống lưu trú, Phú Quốc đang triển khai Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Trung tâm Hội nghị sẽ sở hữu phòng hội nghị (ballroom) vượt nhịp 81m không cột, diện tích hơn 11.050 m², cho phép tổ chức các sự kiện quy mô hàng chục ngàn người, trở thành ballroom lớn nhất thế giới. Đồng thời trung tâm hội nghị còn tích hợp không gian dinner show độc đáo bậc nhất thế giới, nơi trình diễn nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực trở thành một trải nghiệm thống nhất.

Phú Quốc sẽ có Trung tâm Hội nghị với ballroom vượt nhịp 81m không cột, thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

Song song đó, Nhà biểu diễn đa năng được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các chương trình nghệ thuật, biểu diễn, lễ hội và sự kiện văn hóa, giải trí quy mô quốc tế, bảo đảm công năng linh hoạt cho APEC 2027 và tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài trong giai đoạn hậu APEC, hình thành hệ sinh thái sự kiện, văn hóa, du lịch đẳng cấp quốc tế cho Phú Quốc.

Nâng cấp toàn diện hạ tầng không - thủy - bộ

Trong các cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Phú Quốc quy hoạch đường bao biển với tầm nhìn dài hạn, tối ưu hóa không gian phát triển và khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo. Định hướng này gắn với yêu cầu triển khai “5 hóa” gồm xanh hóa, số hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa và hài hòa hóa lợi ích, nhằm đưa Phú Quốc phát triển theo mô hình đô thị biển đảo hiện đại, hội nhập quốc tế, kết nối không chỉ trong nước mà còn trực tiếp với khu vực và thế giới trong tầm nhìn 100 năm.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc hiện đang được mở rộng, nâng công suất lên khoảng 20 triệu lượt khách/năm từ 2027

Trên cơ sở những định hướng này, hạ tầng giao thông của Đảo Ngọc cũng đang được chuẩn bị đồng bộ trên cả không – thủy – bộ, theo tư duy phát triển hiện đại như các trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế tiêu biểu như Singapore hay Dubai, nơi hạ tầng giao thông luôn đi trước một bước để dẫn dắt tăng trưởng.

Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc hiện đang được mở rộng, nâng công suất lên khoảng 20 triệu lượt khách/năm từ 2027, ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, sẵn sàng tiếp nhận các đoàn chuyên cơ, chuyến bay thương mại và thuê chuyến quốc tế phục vụ APEC.

Tuyến LRT kết nối sân bay với trung tâm hội nghị APEC và khu Nam đảo, không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn đặt nền móng hạ tầng chiến lược cho phát triển du lịch bền vững

Song song đó, hệ thống giao thông đường bộ với trục đại lộ quy mô lớn, tuyến ĐT 975 mở rộng 10 làn xe, cùng tàu điện nhẹ LRT chạy song song, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay, trung tâm hội nghị và các khu lưu trú xuống chỉ còn 15–20 phút, hình thành mạng lưới kết nối nhanh, thông suốt và thân thiện môi trường.