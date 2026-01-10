PVD Training mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo an toàn kỹ thuật

Ngày 10-1, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cho biết, Công ty CP Đào tạo kỹ thuật PVD (PVD Training), đơn vị thành viên của PV Drilling vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty GSS Group UK Ltd (GSS) – đơn vị cung cấp các chương trình đào tạo uy tín tại các thị trường Anh, Trung Đông và Ấn Độ.

PVD Training và GSS tin tưởng sẽ mang đến các giải pháp đào tạo chuẩn hóa quốc tế, chất lượng cao, nhằm tối ưu hiệu quả cho khách hàng

Sự kiện ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của PVD Training, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, khách hàng và người lao động trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn ngày càng khắt khe.

Ông Lương Thanh Tịnh, Giám đốc PVD Training và ông Gareth John Kirby, Giám đốc GSS Group Ltd ký kết thỏa thuận hợp tác

PVD Training được thành lập năm 2007 với mục tiêu tự đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm và đủ năng lực thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của PV Drilling. Đây là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo an toàn trên bờ và ngoài khơi, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy và cấp các chứng chỉ quốc tế như OPITO, GWO, IWCF, IRATA…

Trong khi đó, các chương trình đào tạo của GSS tập trung vào việc cung cấp năng lực và đảm bảo an toàn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dầu khí và hàng hải. Hiện GSS triển khai đào tạo tại các thị trường trọng điểm như Anh, Ấn Độ, Qatar và nhiều quốc gia khu vực Trung Đông. Khoảng 100 khóa đào tạo do GSS cung cấp được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín như OPITO, LEEA và STCW.

Thông qua khuôn khổ hợp tác này, hai bên khẳng định năng lực cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia có tay nghề cao; đồng thời chủ động tìm kiếm và mở rộng cơ hội đưa lao động kỹ thuật Việt Nam tiếp cận các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các quốc gia khu vực Trung Đông như Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út…

THÀNH HUY