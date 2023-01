Phạt 330 triệu đồng 3 doanh nghiệp dược vi phạm

Theo đó, 3 doanh nghiệp bị phạt gồm: Công ty Unicure Remedies Pvt. Ltd. (India) sản xuất thuốc Novotec-70, số giấy đăng ký lưu hành: VN-22482-19, số lô sản xuất: E11532001, ngày sản xuất: 5-3-2020, hạn dùng: 4-3-2023. Lô thuốc này vi phạm chất lượng mức độ 2, cùng với việc bị phạt tiền 70 triệu đồng, còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng nêu trên. Công ty TP Dược phẩm Phương Đông (ở Khu công nghiệp Tân Tạo, TPHCM) bị phạt 160 triệu đồng vì không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, đối với 8 thuốc: Smodir-DT, Debomin plus, Batigan, Omcetti, Mumcal, Tyrozet, Devitoc và Fudcime; công ty này có nhiều tình tiết tăng nặng khi có hành vi vi phạm nhiều lần đối với nhiều thuốc. Cuối cùng là Công ty CP US Pharma USA (ở huyện Củ Chi TPHCM) bị phạt 100 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành 8 loại thuốc với cơ quan quản lý nhà nước.