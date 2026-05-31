Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Tối 29-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động". Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới quan sát quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tối 29-5 Ảnh: TTXVN

Báo Kontan của Indonesia nhận định điểm nhấn nổi bật trong bài phát biểu là cảnh báo về 3 cuộc khủng hoảng lớn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng của các mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

Tờ báo nhấn mạnh việc đặt vấn đề “khủng hoảng lòng tin” ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay.

Trong khi đó, Kênh tin tức truyền hình và kỹ thuật số CNA (Singapore) nhấn mạnh đến thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng “ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận”. Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc đặc biệt chú ý tới những nội dung liên quan đến vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo hãng tin này, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương “có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển; có kinh nghiệm hợp tác đa tầng”, đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò “như một cấu trúc đối thoại và cân bằng”.

Trong khi đó, Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) đánh giá bài phát biểu đã đưa ra một khuôn khổ tư duy đáng chú ý về xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi các quốc gia tăng cường tự kiềm chế, tăng cường hợp tác và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì đối đầu.

Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng được coi trọng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

TTXVN