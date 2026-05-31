Tạo xung lực mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5 đến ngày 1-6. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm lịch sử khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Philippines là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam (trong ảnh: Nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa cung ứng xuất khẩu) (ẢNH: QUANG VINH)

Cùng chia sẻ nhiều lợi ích

Việt Nam và Philippines chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12-7-1976. Từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2015, hợp tác song phương đã chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá về sự phát triển này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Những năm gần đây quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Trong đó, nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thành tựu nổi bật nhất chính là sự phát triển vượt bậc của hợp tác kinh tế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam tiếp tục xuất siêu với giá trị xuất khẩu đạt hơn 5,4 tỷ USD.

Philippines luôn duy trì vị thế là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực cho quốc đảo này, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cho biết, bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì với kim ngạch 2 tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ USD. Hợp tác biển và đại dương đã trở thành một điểm sáng và được thể chế hóa cao. Hai nước đã thiết lập Nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, cùng phối hợp chặt chẽ trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Sự gắn kết giữa hai dân tộc còn được thể hiện rõ nét qua giao lưu nhân dân và du lịch. Năm 2025, lượng du khách Philippines đến Việt Nam đạt hơn 482.000 lượt, tăng tới 81,3% so với năm trước đó. Với 6.700 chuyến bay được thực hiện trong năm 2025, sự kết nối về hàng không và văn hóa đã tạo nên nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R.Fernandez III bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng quan hệ vững chắc giữa hai nước với nhiều dư địa mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quốc phòng, kinh tế biển xanh và hợp tác ASEAN. Đại sứ nhận định, quan hệ song phương đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, hai nước đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới từ chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines.

Sự kiện này diễn ra vào thời điểm Philippines đang nỗ lực phục hồi kinh tế và chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Philippines là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam (trong ảnh là dây chuyền đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Thuận Hưng, Cần Thơ) (ẢNH: HOÀNG QUÂN)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nền kinh tế, hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới, đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột vững chắc hơn.

Các lĩnh vực mới được hai bên cùng quan tâm là: logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng tái tạo và kinh tế biển.

Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia đang đối mặt với những thách thức về an ninh năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng, sự hợp tác chặt chẽ giữa Philippines và Việt Nam sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tin liên quan Việt Nam - Philippines: Phát triển mạnh mẽ và thực chất

MINH DUY - PHƯƠNG ANH