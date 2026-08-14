Dân hỏi, Công an xã Tân Vĩnh Lộc trả lời

Giải đáp trực tiếp các vướng mắc về tạm trú nhà không số, thủ tục nhập học cho trẻ em và công khai đường dây nóng 24/24 giờ là những nội dung nổi bật tại Hội nghị Công an xã Tân Vĩnh Lộc lắng nghe ý kiến nhân dân.

Ngày 14-8, UBND xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2026) và Hội nghị Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2026.

Tại hội nghị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phản ánh về các vấn đề ANTT, thủ tục hành chính... Trong đó, có ý kiến đề cập vướng mắc về thủ tục đăng ký tạm trú do ở nhà không số; khó khăn trong việc xin cho con em đi học do thiếu thường trú, tạm trú. Đáng chú ý là trường hợp một em nhỏ ở với bà nội (ba mẹ ly hôn, bỏ đi) gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập học, do bà nội không được ủy quyền nuôi dưỡng.

Lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc tuần tra trong ngày. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thượng tá Vũ Hồng Dũng, Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc giải đáp các ý kiến của người dân. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thượng tá Vũ Hồng Dũng, Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc phản hồi, đối với các trường hợp nhà mua giấy tay, nhà không số nhưng có giấy tờ liên quan, cam kết không tranh chấp và không nằm trên đất nông nghiệp, người dân có thể liên hệ công an xã để được hướng dẫn đăng ký tạm trú, nhận kết quả sau 3 ngày.

Riêng trường hợp cháu bé ở với bà nội, đại diện công an xã đề nghị gia đình đến trụ sở để được hỗ trợ giải quyết. Công an xã Tân Vĩnh Lộc khẳng định đảm bảo tất cả học sinh trên địa bàn đều được đi học, không để vướng mắc thủ tục làm ảnh hưởng đến việc học của các em.

Về công tác phòng chống lừa đảo qua mạng, Thượng tá Vũ Hồng Dũng thông tin, từ đầu năm đến nay trên địa bàn chỉ tiếp nhận 2 vụ việc nhỏ (thiệt hại vài triệu đồng) và không thuộc dạng lừa đảo tinh vi.

Thượng tá Vũ Hồng Dũng cho hay, số điện thoại của Trưởng Công an xã đồng thời là đường dây nóng, được duy trì 24/24 giờ. Người dân có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp khi cần.

NGUYỄN TÂN