Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Gia Lai

Sáng 5-8, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2026).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đến dự ngày hội. Ảnh: ĐỨC THỤY

Theo báo cáo tại ngày hội, thời gian qua, Công an phường Hoài Nhơn Bắc đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết kiểm tra công tác hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐỨC THỤY

Hiện địa phương đang triển khai các giải pháp xây dựng phường không ma túy, phấn đấu hoàn thành mục tiêu vào năm 2027; đồng thời duy trì hiệu quả 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong đó, mô hình "Camera an ninh" huy động nhân dân tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng, lắp đặt hơn 80 camera giám sát trên các tuyến đường trọng điểm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng OCOP địa phương. Ảnh: ĐỨC THỤY

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu - Cá ngừ đại dương. Ảnh: ĐỨC THỤY

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của phường Hoài Nhơn Bắc và tỉnh Gia Lai trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐỨC THỤY

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, sau 21 năm triển khai, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và gương mẫu đi đầu trong thực hiện.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy các mô hình tự quản ở cơ sở, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, nhân rộng các mô hình hiệu quả và tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà đến gia đình chính sách và cá nhân có thành tích xuất sắc tại ngày hội. Ảnh: ĐỨC THỤY

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu, lựa chọn phường Hoài Nhơn Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, triển khai chắc chắn, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng. Đồng thời, xây dựng Hoài Nhơn Bắc trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội…

NGỌC OAI