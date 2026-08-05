Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Gia Lai

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2026).
Theo báo cáo tại ngày hội, thời gian qua, Công an phường Hoài Nhơn Bắc đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
Hiện địa phương đang triển khai các giải pháp xây dựng phường không ma túy, phấn đấu hoàn thành mục tiêu vào năm 2027; đồng thời duy trì hiệu quả 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong đó, mô hình "Camera an ninh" huy động nhân dân tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng, lắp đặt hơn 80 camera giám sát trên các tuyến đường trọng điểm.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của phường Hoài Nhơn Bắc và tỉnh Gia Lai trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, sau 21 năm triển khai, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và gương mẫu đi đầu trong thực hiện.
Đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy các mô hình tự quản ở cơ sở, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, nhân rộng các mô hình hiệu quả và tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong giữ gìn an ninh, trật tự.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu, lựa chọn phường Hoài Nhơn Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, triển khai chắc chắn, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng. Đồng thời, xây dựng Hoài Nhơn Bắc trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội…