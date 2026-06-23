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OSC Việt Nam được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

SGGPO

Chiều 23-6, Công an TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Chiến, Tổng Giám đốc OSC Việt Nam, cho biết, thời gian qua, công ty luôn quan tâm triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CHCN), gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

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OSC Việt Nam trao giải Hội thao Cán bộ nhân viên năm 2026

Công tác phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương được duy trì thường xuyên. Các đơn vị kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm quy định về quản lý khách tạm trú, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi gây mất ANTT.

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Trong thời gian tới, OSC Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động trong công tác bảo vệ ANTT, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM đã công bố quyết định công nhận OSC Việt Nam là đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; trao Giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM cho OSC Việt Nam và ông Lê Văn Chiến, Tổng Giám đốc Công ty vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, OSC Việt Nam cũng tổ chức tổng kết và trao giải Hội thao Cán bộ nhân viên năm 2026. Diễn ra từ ngày 21 đến 23-6, hội thao thu hút gần 150 vận động viên đến từ các đơn vị trong hệ thống OSC Việt Nam và các đơn vị đồng hành tham gia tranh tài ở các môn: chạy bộ, pickleball và bóng đá nữ.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Công an TPHCM Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam OSC Việt Nam Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

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