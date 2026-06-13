Văn hóa

"Tổ quốc bình yên” - bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân

SGGPO

Tối 13-6, Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

2aOboQdHS9IwnAkI1DPLyoND36HGpuC0cTMTVTsW.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TPHCM, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2026); kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026).

Với thời lượng 90 phút, Gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân trên mảnh đất "Thành đồng Tổ quốc". Chương trình kết hợp nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật vừa hoành tráng, vừa sâu lắng.

2aOboQdHSB7OdzMkcKQrIpjhbxdMApLRA17aBGd6.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, nguyên cán bộ Trinh sát vũ trang Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định (ANT4). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh trong thời đại số âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên trên không gian mạng, chương trình dẫn dắt khán giả trở về những trận tuyến sau tiếng súng. Nơi đó, các chuyên án, mạng lưới nội đô, cơ sở bí mật và những con người mang nhiều tên gọi khác nhau đã góp phần viết nên những trang sử đặc biệt của lực lượng An ninh nhân dân.

2aOboQdHS9iqJSCUEGHR7HCgy2FqJPKn6bNBBAo4.jpg
Đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp chương trình dù thời tiết không thuận lợi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông qua các phân đoạn nghệ thuật như: “Trận tuyến thời bình”, “Trận tuyến sau tiếng súng”, “Mạng lưới nội đô”, “Tây Ninh - Bộ não trong rừng”, “Giây phút sinh tử”, cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, từ hào hùng, xúc động đến lắng đọng, biết ơn và tự hào.

Sau dấu ấn mở màn giàu cảm xúc tại thành phố Đà Nẵng, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” đã đến với TPHCM - thành phố mang tên Bác, nơi từng chứng kiến những năm tháng đấu tranh cam go, những chiến công thầm lặng và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Sau TPHCM, hành trình “Tổ quốc bình yên” sẽ được tổ chức trong những ngày đầu tháng 7 tại Thủ đô Hà Nội.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2aOboQdHQlzChqTsUO84ByK51C99XWvDloTYBNlQ.jpg
2aOboQdHSBJx4ug3gm7zQhBVa0YpYL4KfqxdPDjU.jpg
2aOboQdHRoq4HNSdhwfIIC69JBLqOkQiKtSHfGqW.jpg
2aOboQdHRHYM0pHSYBRFtLkFtXZVQUMLYxrFFa7c.jpg
2aOboQdHR11K9W1pYQuTZaIAu9zsaJlTLquaxZhY.jpg
Tin liên quan
THU HOÀI - CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG

Từ khóa

Tổ Quốc bình yên An ninh nhân dân Bộ công an

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn