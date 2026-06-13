"Tổ quốc bình yên” - bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TPHCM, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2026); kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2026).

Với thời lượng 90 phút, Gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân trên mảnh đất "Thành đồng Tổ quốc". Chương trình kết hợp nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật vừa hoành tráng, vừa sâu lắng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, nguyên cán bộ Trinh sát vũ trang Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định (ANT4). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh trong thời đại số âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên trên không gian mạng, chương trình dẫn dắt khán giả trở về những trận tuyến sau tiếng súng. Nơi đó, các chuyên án, mạng lưới nội đô, cơ sở bí mật và những con người mang nhiều tên gọi khác nhau đã góp phần viết nên những trang sử đặc biệt của lực lượng An ninh nhân dân.

Đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp chương trình dù thời tiết không thuận lợi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông qua các phân đoạn nghệ thuật như: “Trận tuyến thời bình”, “Trận tuyến sau tiếng súng”, “Mạng lưới nội đô”, “Tây Ninh - Bộ não trong rừng”, “Giây phút sinh tử”, cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, từ hào hùng, xúc động đến lắng đọng, biết ơn và tự hào.

Sau dấu ấn mở màn giàu cảm xúc tại thành phố Đà Nẵng, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” đã đến với TPHCM - thành phố mang tên Bác, nơi từng chứng kiến những năm tháng đấu tranh cam go, những chiến công thầm lặng và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Sau TPHCM, hành trình “Tổ quốc bình yên” sẽ được tổ chức trong những ngày đầu tháng 7 tại Thủ đô Hà Nội.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

THU HOÀI - CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG