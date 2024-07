Phát hiện giấy tờ giả mạo con dấu của cơ quan thuế ở Long An

Ngày 10-7, Cục Thuế tỉnh Long An cho biết vừa có thông báo gửi công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp phát hiện, xử lý hành vi giả mạo giấy mời, thông báo của cơ quan thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, thời gian gần đây, đơn vị phát hiện một số đối tượng giả mạo cơ quan thuế đã gửi giấy mời giả Chi cục Thuế các khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Giuộc, Cần Đước đến người nộp thuế (chủ yếu là cá nhân, hộ kinh doanh) với mục đích mời đến cơ quan thuế để cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế, hoàn thuế,...

Cục Thuế tỉnh Long An khẳng định, các thông báo, giấy mời này không phải do cơ quan thuế phát hành vì không đúng thể thức văn bản, không đúng chữ ký của lãnh đạo và giả mạo con dấu của cơ quan thuế.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Long An khuyến cáo người dân cảnh giác, xem xét kỹ, không làm theo hướng dẫn trên giấy giả mạo cơ quan thuế, tạo cơ hội cho đối tượng giả mạo đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cục Thuế tỉnh Long An đã thông tin vấn đề này đến Công an tỉnh Long An để hỗ trợ, vào cuộc xác minh điều tra, xử lý nghiêm đối tượng làm và phát tán các thông báo, giấy mời giả mạo.

Người dân, doanh nghiệp nếu phát hiện trường hợp đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn như trên hoặc nghi ngờ giả mạo cơ quan thuế, công chức thuế thì tuyệt đối không thực hiện theo mà cần liên hệ đến cơ quan chức năng gần nhất hoặc Cục Thuế (qua điện thoại đường dây nóng số 0272.3553695) để được hỗ trợ và có biện pháp ngăn chặn, giải quyết kịp thời.

NGỌC PHÚC