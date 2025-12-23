Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao

Ngày 23-12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - hợp tác - phát triển” đã chính thức khai mạc.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Hội Nông dân TPHCM đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đến dự đại hội, về phía thành phố có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, cùng 285 đại biểu đại diện cho gần 146.000 hội viên toàn thành phố.

Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào "Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, nông dân thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức. Độ tuổi lao động nông nghiệp ngày càng cao, chất lượng lao động chưa đồng đều; chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn còn lớn; rủi ro trong sản xuất nông nghiệp tác động trực tiếp đến đời sống và làm suy giảm sự gắn bó của nông dân với sản xuất.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã làm việc với Thường trực Hội Nông dân TPHCM và nghiên cứu kỹ lưỡng Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội. Báo cáo đã phản ánh trung thực, toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023–2025.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tìm hiểu các sản phẩm OCOP của các hợp tác xã tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân ngày càng thiết thực. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 500 tỷ đồng, trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp hàng ngàn hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết, chuỗi giá trị.

Sơ chế chuối cấy mô xuất khẩu ở xã Long Hòa (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đồng chí Bùi Thị Thơm gợi ý: Nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra trong bối cảnh TPHCM đang vươn mình trở thành một siêu đô thị, một trung tâm kinh tế – logistics của khu vực.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” cần chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, không chỉ dừng lại ở tăng thu nhập mà phải gắn với yêu cầu phát triển bền vững.

Hội Nông dân thành phố phải thực sự đồng hành cùng nông dân với phương châm “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; thực sự là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận chính sách về vốn, công nghệ

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá, sau 50 năm đất nước thống nhất, nông nghiệp, nông dân, nông thôn TPHCM đã đổi thay từng ngày. Sau sáp nhập, TPHCM hiện có trên 453.000ha đất nông nghiệp, gấp khoảng 4 lần so với trước đây. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định rõ định hướng phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới theo hướng sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại đại hội. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Để thực hiện định hướng này, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Người nông dân phải coi nông nghiệp không chỉ là sản xuất ra sản phẩm mà còn là tạo ra giá trị gia tăng, lợi nhuận và phát triển bền vững thông qua tối ưu hóa chuỗi giá trị.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị Hội Nông dân TPHCM tham mưu thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai các định hướng phát triển nông nghiệp – nông thôn của Thành ủy theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Ban Chấp hành Hội Nông dân TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng 65 đồng chí được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại đại hội, đồng chí Võ Văn Minh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân TPHCM, vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội bế mạc vào chiều cùng ngày.

Chiều 23-12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã bầu ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

ĐỨC TRUNG