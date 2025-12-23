Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23-12, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau lễ dâng hoa, đoàn di chuyển về Hội trường TPHCM (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) để dự phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ĐỨC TRUNG