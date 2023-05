Phiên chợ xanh tử tế đạt mốc 300 phiên chợ

Sáng 13-5, Phiên chợ xanh tử tế tổ chức lần thứ 300, cũng đánh dấu 7 năm hoạt động với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc sản làng nghề, hộ nông dân từ 29 tỉnh, thành trên cả nước như: TPHCM, Hà Nội, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Nghệ An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Quảng Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang, Lào Cai, Cà Mau…