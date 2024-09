Phim đề cử Oscar 2024 của Italy chiếu mở màn tại TPHCM

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM, phối hợp với LHP châu Á tại Rome và các đối tác đồng hành tổ chức, diễn ra từ ngày 29-9 đến 4-10 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM).

Lễ khai mạc sự kiện đã được tổ chức trang trọng, ấm cúng vào tối 29-9 với sự tham gia của đông đảo các khách mời, trong đó có các nhà làm phim đến từ hai quốc gia.

Ngài Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện tối 29-9



IFF là sự kiện điện ảnh thường niên nhằm tôn vinh nghệ thuật kể chuyện qua phim, đem đến cho khán giả Việt một góc nhìn mới về điện ảnh Italy đương đại.

IFF đóng vai trò như cầu nối cho nhà sản xuất phim, chuyên gia trong ngành và người đam mê điện ảnh gắn kết với nhau, chia sẻ tình yêu điện ảnh và khám phá sự kì diệu của việc kể chuyện qua ống kính.

Năm nay, sự kiện giới thiệu 6 bộ phim nổi tiếng gần đây nhất từ các nhà làm phim Italy, từ chính kịch tới hài kịch lãng mạn, gồm: Tôi là thuyền trưởng – Io Capitano (I’m The Captain), Nhà máy cán nguội – Palazzina Laf (Cold Rolling Mill), Zamora, Mùa hè cùng Irene – Quell’estate Con Irene (My Summer With Irene), Bắt cóc – Rapito (Kidnapped”, Giấc mơ không thành hiện thực – La Chimera (The Impossible Dream).

Io Capitano gây ấn tượng mạnh cho khán giả tại buổi trình chiếu đêm khai mạc

Các bộ phim được tuyển chọn kỹ lưỡng, đã giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các LHP trong khu vực và trên khắp thế giới, mang đậm màu sắc đặc trưng Italy.

Trong đó, bộ phim được chọn công chiếu mở màn Io Capitano của đạo diễn Matteo Garrone mang đến một trải nghiệm điện ảnh nhiều cảm xúc cho khán giả.

Phim theo chân Seydou - một cậu bé tuổi teen cùng với người anh họ Moussa của mình quyết định rời Dakar, Senegal xa xôi và tìm đường đến châu Âu. Với một chút tiền tiết kiệm ở trong tay, Seydou và Moussa nuôi hy vọng biến giấc mơ của mình thành hiện thực - cơ hội kiếm tiền thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Họ bước vào một cuộc phiêu lưu đẫm nước mắt và máu xuyên qua những sa mạc khô cằn đầy thử thách cũng như phải đối mặt với những cơn ác mộng trong các trại giam ở Libya và vô vàn những nguy hiểm khi vượt biển.

Đạo diễn Antonio Termenini - Giám đốc nghệ thuật LHP châu Á tại Rome và LHP Italy tại TPHCM giao lưu với khán giả sau buổi chiếu

Phim từng đại diện Italy tranh tài hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2024 cũng như được đề cử hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng 2024.

Đặc biệt, ngoài đề cử Sư tử vàng, phim giành đến 12 giải thưởng khác nhau tại LHP Venice 2023 ở nhiều hạng mục, trong đó có giải Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Matteo Garrone.

NSND Đào Bá Sơn (ngoài cùng bên trái)

NSƯT Công Ninh dự lễ khai mạc Liên hoan phim Italy (IFF 2024) tại TPHCM

Ngoài việc trình chiếu các bộ phim, trong khuôn khổ sự kiện Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM phối hợp với Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM tổ chức workshop về chủ đề "Xu hướng làm phim của điện ảnh Italy đương đại” vào ngày 2-10 với sự tham gia của Giám đốc nghệ thuật Antonio Termenini, cùng với khách mời là đạo diễn Aaron Toronto.

Ngoài workshop, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi làm phim ngắn với chủ đề “Văn hóa Italy dưới góc nhìn của người Việt” dành cho các bạn sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Danh sách và lịch trình chiếu các bộ phim tại sự kiện

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức cuộc thi review các bộ phim trình chiếu trong khuôn khổ LHP dành cho tất cả khán giả tới xem phim.

Các buổi chiếu phim bắt đầu lúc 19 giờ từ ngày 29-9 đến 4-10 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du.

