Phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành thắng giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng 2023

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi



1. Giải phim hay nhất: Nhà bà Nữ của Đạo diễn Trấn Thành 2. Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto 3. Giải đạo diễn xuất sắc nhất: Trấn Thành phim Nhà bà Nữ 4. Giải diễn viên Nam chính xuất sắc nhất: Huỳnh Kiến An của Đêm tối rực rỡ 5. Giải diễn viên Nữ chính xuất sắc nhất: Nhã Uyên của phim Đêm tối rực rỡ 6. Giải kịch bản xuất sắc nhất: phim Đêm tối rực rỡ Biên kịch: Nhã Uyên, Aaron Toronto Hạng mục Phim Châu Á dự thi 1. Giải phim hay nhất: Children of the mist của Đạo diễn Hà Lệ Diễm 2. Giải đặc biệt của Ban giám khảo: World war III 3. Giải đạo diễn xuất sắc nhất: Kavich Neang (White building) 4. Giải diễn viên Nam chính xuất sắc nhất: Mohsen Tanabandeh (World war III) 5. Giải diễn viên Nữ chính xuất sắc nhất: Juliet Bảo Ngọc Doling (Glorious Ashes) 6. Giải kịch bản xuất sắc nhất: Saim Sadiq, Maggie Briggs (Joyland) Giải NETPAC cho phim Việt Nam: Memento Mori: Đất