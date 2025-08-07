Vừa thoát vai du kích, Thái Hòa hóa thân làm không tặc

So với một Bảy Theo kiên cường bất khuất trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối , vai Long của Thái Hòa trong Tử chiến trên không hứa hẹn là vai diễn phản diện ấn tượng.

Đoàn phim Tử chiến trên không vừa tung ra video hậu trường đầu tiên trong đó hé lộ về quá trình hoá thân vào nhân vật Long của Thái Hòa - tên không tặc mưu mô, tàn độc đến mức các diễn viên khác không khỏi lạnh gáy khi đối mặt.

Thái Hòa trên phim trường phim Tử chiến trên không. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Long là kẻ cầm đầu đầy xảo quyệt và tàn bạo của băng không tặc tấn công chiếc máy bay xấu số. Ngay từ khi teaser trailer được công bố, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thái Hoà khi từng nét diễn xuất, ánh mắt đều toát lên sự chân thật.

Những ngón nghề mà Long sử dụng để uy hiếp phi hành đoàn cho thấy đây không phải là kẻ phản diện ưa bạo lực hay sử dụng sức mạnh cơ bắp, nhưng chính sự thâm hiểm, thao túng tâm lý, không từ thủ đoạn nào để tra tấn, hành hạ người khác về thể xác lẫn tinh thần mới là thứ khiến tên không tặc này trở nên nguy hiểm.

Thái Hòa hứa hẹn tạo nên vai diễn phản diện đáng nhớ trong phim. Ảnh: ĐPCC

Theo Thái Hòa, bối cảnh quay phim đặc biệt trên khoang máy bay mang đến cho anh một thử thách nhất định. Đặc biệt, so với lúc luyện tập ra hiện trường, mạch diễn liên tục thay đổi buộc diễn viên phải duy trì cảm xúc nhân vật để hoàn thành tốt từng cú máy liền mạch kéo dài nhiều phút.

Trong lần hợp tác này, Thái Hòa tiếp tục gây ấn tượng mạnh với các đồng nghiệp trẻ. Từng hợp tác với đàn anh các dự án trước đó, Kaity Nguyễn cho rằng mỗi lần làm việc với Thái Hòa là một cơ hội để học hỏi.

Tử chiến trên không là phim Việt đầu tiên khai thác về đề tài không tặc. Ảnh: ĐPCC

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật có thật ở Việt Nam sau giải phóng, Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai).

Mục tiêu của chúng nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Group sản xuất khắc họa tinh thần quả cảm của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam, từ đó góp phần truyền cảm hứng và khơi gợi lòng tự hào trong thế hệ khán giả trẻ hôm nay.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 19-9.

HẢI DUY