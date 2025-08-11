"Chốt đơn" mở màn ảm đạm

Tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt sử dụng công nghệ AI để thay thế cho diễn viên chính không được khán giả đón nhận, có doanh thu tuần mở màn dưới mức kỳ vọng.

Thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số) cho thấy trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 8 đến 10-8) phim Chốt đơn chỉ đạt doanh thu hơn 2,3 tỷ đồng với 25.341 vé bán ra với 1.763 suất chiếu.

Doanh thu phòng vé tuần từ ngày 8 đến 10-8. Nguồn: Box Office Vietnam

Tính đến 8 giờ 30 sáng 11-8, phim mới chỉ đạt tổng doanh thu gần 2,8 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những phim Việt có mở màn thấp nhất trong năm 2025.

Sở dĩ Chốt đơn không nhận được ủng hộ của khán giả là bởi sau khi ra rạp, tác phẩm nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh lời khen cho phần diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào và Quyền Linh, diễn xuất của nhân vật do AI đảm nhận bị đánh giá khá thô, cứng và biểu cảm không đa dạng, đặc biệt ở các phân cảnh nặng về tâm lý.

Trong tuần qua, bộ phim Mang mẹ đi bỏ vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Trong 3 ngày cuối tuần, phim đạt doanh thu hơn 27,5 tỷ đồng với 288.799 vé bán ra cùng 9.041 suất chiếu. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 136 tỷ đồng.

Tạo hình nhân vật chính do AI thực hiện trong Chốt đơn nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Conan movie 28: Dư ảnh của độc nhãn vẫn tiếp tục sức hút tại phòng vé. Trong tuần thứ 3 ra mắt tại phòng vé, phim vẫn duy trì vị trí số 2 với doanh thu gần 9,2 tỷ đồng. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 164 tỷ đồng. Với đà thăng tiến này, phim sắp sửa vượt qua Doraemon 2025: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh để trở thành phim anime (hoạt hình từ truyện tranh Nhật) có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Tuần qua, vị trí số 3 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé thuộc về Zombie cưng của ba với doanh thu hơn 7,5 tỷ đồng. Bộ phim gia đình - hài của điện ảnh Hàn Quốc nhận về nhiều đánh giá tích cực và được đông đảo khán giả đón nhận.

Tuần này, phòng vé không có thêm phim Việt nào mới ra mắt. Tuy nhiên, loạt tác phẩm ngoại nhập cũng rất đáng chú ý.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành được dự đoán sẽ có doanh thu tốt tại phòng vé. Mặc dù chỉ mới chiếu sớm từ ngày 11-8 nhưng hiện tại phim đã có doanh thu đặt trước rất cao, gần 9,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn phải kể đến các tác phẩm: Ngày thứ Sáu siêu kỳ quái, Dính lẹo, Kẻ vô danh 2, Tôi có bệnh mới thích cậu.

HẢI DUY