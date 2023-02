Phim truyền hình: Tình yêu dối lừa

Những ngày cuối đời, Mai trao gửi đứa con chung lại cho người tình cũ với hi vọng sẽ giúp đứa bé có một tương lai tốt đẹp hơn mà không ngờ đó lại là sự khởi đầu cho bi kịch nghiệt ngã. Được người cha giàu có nhìn nhận, Khánh My bỗng phải đối mặt với người mẹ kế khắc nghiệt, mưu mô cùng sự hãm hại ngấm ngầm từ các anh chị cùng cha khác mẹ với cô. Tuổi thơ của Khánh My bị bao trùm bởi bóng tối cho đến khi có sự xuất hiện của Việt Bách. Nhưng rồi gia đình Việt Bách bất ngờ xảy ra biến cố lớn khiến hai đứa trẻ từ đó chia xa...

Số phận càng trớ trêu khi Việt Bách chợt nhận ra mình đã yêu Khánh My hơn bất cứ điều gì. Để có được Khánh My lần nữa, Việt Bách phải bước qua sự phản đối của bà Lan - người mẹ nuôi giàu có cùng những thủ đoạn thâm hiểm, dám yêu dám hận của cô vợ sắp cưới Minh Thư.

Từ một cô gái ngây thơ, Khánh My từng bước trở thành một đối thủ lợi hại của Việt Bách. Ân oán tình thù chồng lấp, mưu toan nối tiếp những cạm bẫy chực chờ, Việt Bách từ một kẻ chơi cờ lão luyện dần biến thành một con cờ bị chi phối trong tay Khánh My.

Gay cấn, cao trào với những kế hoạch trả thù thâm độc ẩn sau mối tình cổ tích; mãn nhãn với sự thể hiện của dàn diễn viên thực lực: Trung Dũng, Đào Vân Anh, Bích Ngọc, Anh Tài, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Ngô Phương Anh, Dũng Bino, Đàm Phương Linh,.. bộ phim truyện VN “Tình yêu dối lừa” sẽ được giới thiệu vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1. Bắt đầu từ ngày 14-2-2023.