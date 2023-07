Phim truyền hình: Tình yêu không hẹn trước

Tiều Hoa và An Lợi là đôi bạn thân thiết. Tình bạn khác giới của họ luôn khiến mọi người nghĩ rằng cả hai là một cặp đôi hạnh phúc.

Là ông chủ của tiệm tóc Đông Hoa Xuân cũ kĩ nhưng Tiểu Hoa chưa bao giờ có ý định thay đổi cửa tiệm của mình dù An Lợi đã rất nhiều lần thuyết phục. Vì tình bạn thân với An Lợi, Tiểu Hoa có thể làm tất cả nhưng khi cô muốn cùng anh bắt đầu thay đổi phong cách hiện đại cho tiệm tóc Đông Hoa Xuân thì Tiểu Hoa ngay lập tức gạt phăng. Anh không hề biết rằng An Lợi từ lâu đã dành tình cảm cho mình và muốn cùng nhau xây dựng sự nghiệp ở Đông Hoa Xuân.

Sau bao nhiêu nỗ lực vẫn không thể thay đổi được chủ ý của Tiểu Hoa, đồng thời không nhận được tín hiệu tình cảm nào từ “người bạn thân” này, An Lợi sang Trung Quốc theo sự sắp xếp của Tổng giám đốc. Sự trống trải khi vắng đi người bạn thân thiết, cùng sự xuất hiện và đeo đuổi của trợ lý Frank dành cho An Lợi khiến Tiểu Hoa bắt đầu nhận ra tình yêu âm thầm mà bấy lâu mình đã dành cho An Lợi. Nhưng, tất cả liệu có quá muộn?

Sự xuất hiện của Ngọc Lan - cô em gái cùng cha khác mẹ đã góp thêm phần rắc rối cho cuộc sống của Tiểu Hoa. Vốn dĩ Ngọc Lan từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều và sống trong giàu sang, sung túc nên cô chỉ biết tiêu xài chứ không có kĩ năng kiếm tiền. Do kinh doanh thất bại và phải bỏ trốn vì nợ nần nên ba cô đã gửi gắm cô cho Tiểu Hoa. Tính cách và lối sống khác nhau khiến Tiểu Hoa tuyên bố không nhận cô là em gái!

Khải Lập - người em thân thiết của Tiểu Hoa - lại rất có thiện cảm với Ngọc Lan bởi nhiều lần được cô giải cứu nên anh hiểu phần nào tính cách thiện lương, tốt bụng và cũng đầy chính nghĩa sau cái mác “tiểu thư nhà giàu” của Ngọc Lan. Mang mặc cảm mới ra tù vì tội giết cha dượng, Khải Lập luôn xây một rào cản với Ngọc Lan dù cô khẳng định mình không hề sợ hãi! Nhưng, gia đình Ngọc Lan và xã hội không dành cho Khải Lập cái nhìn thiện lương. Và, khi đứng trước những định kiến khắt khe thì trái tim vẫn luôn nâng niu những lựa chọn của riêng mình!

Với thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cùng lối diễn xuất hài hước, tinh tế của dàn diễn viên xứ Đài, bộ phim Tình Yêu Không Hẹn Trước sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn vào mỗi buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, lúc 17h30 trên THVL1.