Phim "Việt và Nam" dự thi LHP Cannes 2024 chưa được cấp phép

Trả lời câu hỏi về thông tin phim Viet and Nam (Việt và Nam) dự Liên hoan phim Cannes 2024 ở hạng mục Un Certain Regard, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Cục Điện ảnh “chưa cấp phép”. Theo lãnh đạo Cục Điện ảnh bản phim do nhà sản xuất gửi Cục Điện ảnh bị lỗi, hội đồng thẩm định và phân loại chưa xem được phim. Hiện, Cục đã yêu cầu nhà sản xuất gửi bản phim mới.

Điều 40 của Luật Điện ảnh năm 2022 quy định: Phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài là phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng. Trường hợp thể lệ liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh quốc tế quy định phim tham gia là phim đại diện quốc gia thì việc tuyển chọn phim do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quy định và tổ chức thực hiện.

Un Certain Regard là hạng mục trong danh sách tuyển chọn chính thức của Liên hoan phim Cannes hàng năm. Mỗi năm, hạng mục này giới thiệu 20 bộ phim với phong cách khác lạ nhằm mang những câu chuyện “không theo truyền thống” tìm kiếm sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

MAI AN