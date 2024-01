Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết đơn vị quyết thắng của Công an TPHCM

Sáng 25-1, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Phòng An ninh nội địa, là đơn vị Quyết thắng năm 2024 của Công an TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh nội địa. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, đánh giá cao những kết quả mà Phòng An ninh nội địa nói riêng và toàn bộ lực lượng Công an TPHCM trong công tác giữ gìn an ninh trật tự đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh nội địa.

Nhân dịp năm mới 2024, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa, đơn vị Quyết thắng năm 2024 của Công an TPHCM cùng gia đình; toàn bộ lực lượng Công an TPHCM có một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình; sẵn sàng chiến đấu cao, phát huy phẩm chất người CAND trong giai đoạn mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh nội địa tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc đạt được trong năm qua, chủ động tấn công trên các lĩnh vực, ngăn chặn, xử lý nhanh gọn các hoạt động phạm tội và sẵn sàng cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho Thành phố bình yên, cho người dân đón tết trọn vẹn, đầm ấm.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo với đoàn về công tác xây dựng lực lượng, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM; công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách của Công an TPHCM.

CHÍ THẠCH