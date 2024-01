Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tết tại Long An

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Long An trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, tỉnh Long An có hơn 370.000 công nhân lao động, đây vừa là động lực để phát triển kinh tế, vừa là gánh nặng về mặt an sinh đối với địa phương. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Long An đã có những hành động cụ thể, thiết thực để chăm lo đầy đủ về tinh thần, vật chất cho các nhóm đối tượng nói trên một cách hiệu quả và lâu dài.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi trao quà

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Long An tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, với phương châm tất cả người dân, công nhân lao động đều có tết. Qua đó, góp phần đem đến cái tết ấm áp, một mùa xuân tươi đẹp cho mọi người.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 600 phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc đến lãnh đạo và người dân tỉnh Long An có một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, năm mới nhiều thắng lợi mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Bến Lức

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 600 phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho công nhân, người lao động. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng trao 10 căn nhà Đại đoàn kết, cùng 200 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Chương trình “Chợ Tết Nhân ái năm 2024” của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã cắt băng khai mạc “Chợ tết 0 đồng”; đồng thời, trao tượng trưng 30 phiếu mua hàng cho người dân địa phương, mỗi phiếu là 600 ngàn đồng.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tại Khu lưu niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở huyện Bến Lức.

NGỌC PHÚC