Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thăm, chúc tết các đơn vị

Đến thăm và chúc tết Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TPHCM), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu biểu dương những thành tích của Phòng PC08 trong năm 2022. Đặc biệt, CSGT TPHCM đã cùng các đơn vị Công an TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Ngô Minh Châu chúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp các ban ngành về tuyên truyền, vận động người dân tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt là xây dựng hình ảnh CSGT vì nhân dân phục vụ trong nhận thức mỗi người dân.

Trước đó, Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng Phòng PC08 đã báo cáo thành tích tiêu biểu của lực lượng trong năm 2022 về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp qua đó kéo giảm 3 mặt về số người chết, số người bị thương. Đặc biệt, đơn vị đã đạt được danh hiệu thi đua của Bộ Công an.

Dịp trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ tập trung triển khai kiểm tra các phương tiện; phân luồng, điều hòa giao thông ở các cửa ngõ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tuần tra kiểm soát để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn giúp người dân có một cái tết bình an, hạnh phúc.

Đến thăm Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố, đồng chí Ngô Minh Châu chia sẻ, đánh giá cao những vất vả của các y, bác sĩ trong việc chăm sóc sức khoẻ người dân trong năm 2022. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Ngô Minh Châu trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và thành công đến toàn thể các y, bác sĩ tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu mong các y, bác sĩ sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.