Phó Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn

Khi vi phạm nồng độ cồn, ông Nguyễn Minh Khuôl tự khai “lao động tự do”. Tuy nhiên, khi xác minh được ông Khuôl đang là Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú thì Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau gửi thông báo vi phạm đến cơ quan chức năng. Sự việc bại lộ, ông Khuôl bị kỷ luật.

Ngày 8-6, thông tin từ UBND xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, Chi bộ ấp Nhà Phấn đã tổ chức kiểm điểm đối với ông Nguyễn Minh Khuôl, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú và kỷ luật đảng bằng hình thức “khiển trách”. Ông Khuôl bị kỷ luật liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, tối 21-3, Tổ tuần tra kiểm soát, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Khuôl (50 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) điều khiển xe mô tô mang BKS 69L1-5345 vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/1 lít khí thở (0,299mg); không có Giấy phép lái xe. Tại thời điểm bị kiểm tra, ông Khuôl tự khai nghề nghiệp “lao động tự do”.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh ra quyết định xử phạt ông Khuôl với số tiền 6 triệu đồng và ông Khuôl đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, đến ngày 12-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau có thông tin và xác minh được biết, ông Khuôl hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú.

Do vậy, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của ông Khuôl gửi về UBND huyện Cái Nước xử lý theo quy định.