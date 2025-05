Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nghỉ công tác

Chiều ngày 30-5, tại TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm công an nhân dân năm 2025 và quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho một số lãnh đạo, cán bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng các đồng chí công an được thăng cấp hàm

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ năm 2025.

Cụ thể, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng 28 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng, chỉ huy cấp đội nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; 10 cán bộ được thăng cấp bậc hàm công an nhân dân.

Trước khi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt từng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Biên Hòa và nhiều vị trí khác tại Công an tỉnh Đồng Nai, như Chánh văn phòng và Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Cùng ngày, Công an an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 4 tháng đầu năm 2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra để đánh giá kết quả triển khai thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới, nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân góp phần giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn.

