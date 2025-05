Sáng 9-5, Công an TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM mong Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc Công an TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an thành phố tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề cho thành phố hội nhập, phát triển nhanh, bền vững.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hưởng (sinh năm 1971) quê huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tháng 1-2018, đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo trực tiếp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM. Tháng 12-2022, đồng chí được thăng hàm Thiếu tướng.

CHÍ THẠCH