Phối hợp ngăn chặn các thông tin sai sự thật

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên

Là công dân TP Thủ Đức (TPHCM), ông Trương Đức Nhân, ngụ phường Phú Hữu, thường xuyên vào fanpage Chính quyền TP Thủ Đức (trang mạng xã hội chính thức của TP Thủ Đức) để biết các hoạt động trên địa bàn. Mới đây, khi đọc được thông tin “bóc phốt” một cửa hàng trên fanpage, nghi là trang giả mạo, ông Nhân tìm vào lại đường dẫn thì thấy trang không còn hoạt động.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành đoàn TPHCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức Trịnh Minh Tài, ngay khi phát hiện có trang giả mạo fanpage Chính quyền TP Thủ Đức, Thành ủy, UBND TP Thủ Đức phối hợp các lực lượng ngăn chặn. Chỉ sau 1 ngày, trang giả mạo không còn hoạt động.

Cũng theo ông Trịnh Minh Tài, việc đấu tranh với tin giả, tin sai sự thật, hay đấu tranh với trang giả mạo luôn được TP Thủ Đức quan tâm, quán triệt đến cán bộ, công chức của TP Thủ Đức. Việc xuất hiện trang giả mạo sẽ tiềm ẩn nguy cơ lan truyền các thông tin giả rất lớn.

Thời gian qua, công tác đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM đạt được nhiều kết quả, trong đó ghi nhận sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Còn nhớ, thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bên cạnh sự tiếc thương, tưởng nhớ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, có những trường hợp đã sử dụng tài khoản mạng xã hội (MXH) để đăng tải thông tin xuyên tạc, bịa đặt, công kích, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an TPHCM đã vào cuộc xác minh, xử lý; Sở TT-TT TPHCM cung cấp thông tin chính thống để báo chí đăng tải, phản bác lại tin giả mạo. Nhờ đó, người dân nắm kịp thời, không bị cuốn vào những thông tin sai sự thật.

Theo Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng, từ đầu năm đến nay, sở đã phối hợp cơ quan công an xác minh, xử lý 6 trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin xấu, độc trên mạng internet; tiếp nhận và xử lý 28 hồ sơ do cơ quan công an trưng cầu giám định tư pháp về cung cấp thông tin xấu, độc trên mạng internet có dấu hiệu vi phạm hình sự; thực hiện 44 lượt yêu cầu cung cấp thông tin cho công an.

“Lắng nghe mạng xã hội”

Trong bối cảnh MXH phát triển mạnh mẽ, liên tục xuất hiện những nền tảng MXH mới và nhanh chóng trở thành kênh liên lạc, là nơi bày tỏ quan điểm cá nhân của người dùng, thì việc lắng nghe, nắm bắt thông tin trên MXH là vô cùng quan trọng.

Công an TPHCM làm việc với đối tượng lợi dụng tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đăng tin sai sự thật trên không gian mạng. Ảnh: Thu Hường

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong, việc tổ chức nắm bắt thông tin dư luận hàng ngày là nhiệm vụ quan trọng để Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM nắm được dòng thời sự chủ lưu trong ngày, từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Quận 1 được đánh giá là địa phương thực hiện tốt việc nắm bắt thông tin dư luận hàng ngày. Chẳng hạn vừa qua, việc triển khai thông báo thu thuế đất phi nông nghiệp của Chi cục Thuế quận 1 tại một số chợ truyền thống trong thời gian tương đối ngắn, trong đó có cả phần truy thu những năm trước gây khó khăn cho thương nhân. Ngay khi triển khai, tiểu thương trên địa bàn rất bức xúc và có những chia sẻ trên MXH. Qua nắm tình hình, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 đã tham mưu trao đổi với Chi cục Thuế quận 1 xin ý kiến cấp trên để điều chỉnh thời gian phù hợp, từ đó tạo sự đồng thuận và giải tỏa được tâm lý bức xúc của tiểu thương.

“Lắng nghe MXH” cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên mà Thành đoàn TPHCM triển khai. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên thông tin, thành phố có gần 3 triệu thanh thiếu niên và lực lượng này tiếp cận nhanh với các nền tảng MXH. Thành đoàn tập trung lắng nghe người trẻ từ các nền tảng MXH để nhận diện những vấn đề giới trẻ quan tâm. Từ những chất liệu đó, Thành đoàn xây dựng các chương trình, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đưa thông tin chính thống lên MXH để tiếp cận giới trẻ.

* Giám đốc Sở TT-TT TPHCM LÂM ĐÌNH THẮNG: Đề xuất TPHCM được làm việc với các nền tảng xuyên biên giới Sở TT-TT TPHCM đã tập trung phát huy hiệu quả phần mềm “Lắng nghe MXH” (HCMC Social Beat) để tổng hợp, nắm bắt diễn biến thông tin dư luận xã hội quan tâm, rà soát, theo dõi, phát hiện kịp thời thông tin xấu, độc trên mạng internet. Sở TT-TT cũng trình UBND TPHCM ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cung cấp thông tin và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng có liên quan đến TPHCM. Về lâu dài, sở tham mưu UBND kiến nghị Bộ TT-TT phân cấp, ủy quyền cho thành phố được làm việc với các nền tảng xuyên biên giới để nâng cao hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

THU HƯỜNG