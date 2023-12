Trần Minh Lợi bị bắt vì đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi (55 tuổi, trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Lợi hành nghề tư vấn pháp luật, nhận ủy quyền, đại diện theo pháp luật cho một số cá nhân, tổ chức khởi kiện các vụ việc dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương khác để hưởng tiền thù lao.

Lợi đã nhận ủy quyền, đại diện pháp lý cho một số người dân ở huyện Cư Kuin để khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự và tham gia giải quyết các vụ án dân sự tại TAND huyện Cư Kuin.

Quá trình khởi kiện, giải quyết các vụ án dân sự do không đồng ý về các quyết định của Thẩm phán, Chánh án TAND huyện Cư Kuin nên Lợi đã sử dụng trang Facebook cá nhân liên tiếp đăng tải nhiều bài viết để tố cáo.

Ngày 25-9-2023, cơ quan chức năng có kết luận giám định những bài viết mà Lợi đăng tải trên Facebook thể hiện hành vi đưa, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Hành vi này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân Chánh án cũng như TAND huyện Cư Kuin.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện Trần Minh Lợi đã đăng tải trên trang Facebook nhiều bài viết mang tính đả kích, nói xấu, hạ thấp uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân đứng đầu một số cơ quan Nhà nước. Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Minh Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Lợi, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan.

Như Báo SGGP đã đưa tin, Trần Minh Lợi trước đây là chủ trang Facebook "Diệt giặc nội xâm" nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm 2017, đối tượng đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ và sau 2 lần xét xử, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ". Sau khi ra tù, đối tượng mở công ty tư vấn pháp lý và lợi dụng quyền tự do dân chủ đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức.