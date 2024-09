Phú Quốc tiếp tục có mưa lớn, nhiều nơi ngập hơn nửa mét

Một tuyến đường ở Phú Quốc bị ngập nặng trong sáng 18-9



Để ứng phó với tình trạng ngập trên, chính quyền TP Phú Quốc đã cử lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, rào chắn hướng dẫn giao thông qua các điểm ngập lụt.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang, trong 3 giờ qua, khu vực TP Phú Quốc đã có mưa vừa, mưa to. Dự báo, Phú Quốc sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 60mm.

Sinh hoạt của người dân trên đảo Phú Quốc bị đảo lộn do nước ngập tràn vào nhà



Phạm vi ngập lụt bao gồm các tuyến đường nội ô phường Dương Đông; khu vực ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài, Bến Tràm, Suối Cát (xã Cửa Dương) và một số nơi thuộc Cửa Cạn...

Dự báo, các tuyến đường nội ô phường Dương Đông ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và tiêu thoát hết sau khi mưa, kết thúc ngập trong khoảng 3-4 giờ. Khu vực ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài, Bến Tràm, Suối Cát khả năng ngập kéo dài từ 1-2 ngày; độ sâu ngập phổ biến trên các tuyến đường khoảng 30-50cm, có nơi trên 70cm.

Tình trạng ngập xảy ra tại các khu vực, tuyến đường trũng thấp gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng các công trình, tài sản của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hôm nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, thời tiết biển chuyển biến xấu nên tàu cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc, Nam Du tiếp tục ngưng chạy ngày thứ 4 liên tiếp.

THÀNH NHƠN