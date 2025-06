Phú Yên mong muốn phục hồi dòng gốm cổ hơn 300 năm

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Phú Yên - nơi đang trưng bày chuyên đề “Gốm Quảng Đức một thời vang bóng”. Ảnh: YÊN LAN

Làng gốm Quảng Đức hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII, bên sông Cái, gần trung tâm tỉnh lỵ Phú Yên, xưa là thành An Thổ (nay thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên). Đến năm 1965, do nhiều biến cố khiến làng gốm đứt quãng, sau nhiều thăng trầm đến năm 1983 làng gốm chấm dứt do thiếu nguyên liệu.

Thời kỳ phồn thịnh nhất, gốm Quảng Đức cung cấp những dòng gốm độc đáo, tinh xảo bậc nhất cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Gốm Quảng Đức được làm từ các nguyên liệu như đất sét ở vùng lõi Công viên địa chất Phú Yên, men gốm từ sò huyết đầm Ô Loan, củi đốt lò thủ công kèm kỹ thuật chế tác gốm đặc trưng, đã tạo nên những sản phẩm gốm lạ lẫm, mang nét riêng.

Nhận thấy giá trị của gốm Quảng Đức, từ nhiều năm qua, các chuyên gia tâm huyết của tỉnh Phú Yên đã có những đợt tìm kiếm, sưu tập, bảo tồn hàng trăm hiện vật, hình ảnh, tư liệu gốm cổ Quảng Đức. Dịp này, nhiều ý kiến chuyên gia cũng đánh giá rất cao giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của gốm cổ Quảng Đức và mong muốn sớm có giải pháp để phục hồi làng gốm cổ hơn 300 năm này…

NGỌC OAI