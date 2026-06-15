Phường An Khánh sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

Chiều 15-6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh (TPHCM) về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo một số sở ngành TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh. ﻿Thực hiện: VĂN MINH

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ phường An Khánh đạt được thời gian qua.

Trong đó, phường đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, bước đầu hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM kỳ vọng, phường An Khánh sẽ phát triển thành địa bàn tiêu biểu trong giai đoạn mới.

Phường là nơi triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng của thành phố, như Quảng trường trung tâm thành phố, Trung tâm hành chính TPHCM, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM, cầu Thủ Thiêm 4, Ga đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành...

Vì vậy, phường cần xác lập tầm nhìn phát triển mới hơn, rộng mở và hiện đại hơn; định vị là khu vực đô thị có vị trí quan trọng của thành phố, hướng tới không gian sống văn minh, tiện ích, chất lượng cao.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích phường An Khánh có tốc độ phát triển đô thị nhanh, áp lực gia tăng dân số và áp lực giao thông rất lớn, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, phường phải đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đảm bảo phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối hiệu quả với các khu vực lân cận.

Quy hoạch phải đi trước một bước, tránh tình trạng phát triển nhanh nhưng thiếu đồng bộ, gây quá tải hạ tầng trong tương lai.

Trong đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội phải được tính toán với tầm nhìn dài hạn, gắn với dự báo đầy đủ về quy mô dân số, nhu cầu đi lại, trường học, y tế, không gian công cộng và các thiết chế phục vụ đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập cơ chế phân cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thời gian tới, thành phố đẩy mạnh phân cấp toàn diện cho các phường, xã, đặc khu, gắn thẩm quyền với trách nhiệm cụ thể của từng địa phương.

Khi đã được phân cấp, các phường, xã, đặc khu sẽ chủ động hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chịu trách nhiệm trước thành phố về kết quả.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đi vào những việc cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với đó là cơ chế hỗ trợ, chăm lo đội ngũ cán bộ, công chức và cơ chế thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cán bộ trẻ, sinh viên giỏi; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên cho biết, dù phường có nhiều lợi thế vượt trội để trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM, song điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tốc độ hoàn thiện và kết nối hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu phát triển của một trung tâm đô thị mới. Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG Vì vậy, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh kiến nghị, TPHCM quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế giáo dục, y tế và công trình giao thông trọng điểm như nút giao An Phú, tuyến metro số 2, số 7 kết nối Thủ Thiêm với trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận. Lãnh đạo phường An Khánh cũng kiến nghị TPHCM quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống trường học và các thiết chế giáo dục, y tế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khoẻ người dân. Song song đó, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và hệ thống quản trị đô thị thông minh. Đồng thời, triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các nút giao thông trọng điểm, công viên, quảng trường, tuyến phố chính và các khu vực tập trung đông người.

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