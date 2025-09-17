Phường Lái Thiêu, TPHCM: Hàng loạt dự án cần gỡ khó

Sáng 17-9, Đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc để nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án của phường Lái Thiêu, sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có lãnh đạo các phường: Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Phạm Phú Nam cho biết: Thời gian qua, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn gặp khó khăn, ảnh hưởng tiến độ triển khai như: Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 qua các phường Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu.

Cùng đó là các khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông: Đường trục Đông Tây kết nối quận 12 (trước đây) qua đường Vĩnh Phú 10 đến TP Thủ Đức (trước đây), đường ven sông Sài Gòn đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40), đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn), dự án Khu tái định cư Bình Nhâm và các dự án khác.

Phường Lái Thiêu cũng nêu khó khăn trong vấn đề di dời lưới điện trên địa bàn với dự án đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An, dù địa phương đã tổ chức công bố thông tin, vận động người dân và phối hợp các bên liên quan nhưng việc xác định phạm vi bồi thường, hồ sơ thiết kế, phương án hỗ trợ trong hành lang an toàn lưới điện vẫn chưa rõ ràng, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng…

UBND phường Lái Thiêu đề nghị UBND TPHCM và các sở, ngành sớm tháo gỡ những khó khăn, sớm chấp thuận chủ trương đầu tư Khu tái định cư Bình Nhâm, cho phép phường làm chủ đầu tư lựa chọn đơn vị lập chứng thư giá đất phục vụ dự án đường ven sông; điều chỉnh quy định cắt điện phù hợp thực tế để bảo đảm tiến độ di dời lưới điện; hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý dự án đường dây 220kV và giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thuận An tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, phường Lái Thiêu cũng đề xuất UBND TPHCM ban hành quy định thống nhất về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và chính sách đặc thù trên toàn địa bàn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hiện nay.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh và đoàn công tác đã ghi nhận các khó khăn của phường Lái Thiêu và các phường lân cận.

HỒ VĂN