Phường Lái Thiêu (TPHCM) lấy thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn phát triển

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Văn Thái; nguyên lãnh đạo TP Thuận An, tỉnh Bình Dương trước đây; cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.471 đảng viên đang sinh hoạt tại 40 chi, đảng bộ trực thuộc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu Nguyễn Thanh Tâm, Đại hội đầu tiên của Đảng bộ phường sau sáp nhập có ý nghĩa tiền đề cho giai đoạn sau; là điểm khởi đầu của sự đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đồng thời là nơi thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Lái Thiêu đề ra 31 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trong nhiệm kỳ mới, phường phát triển theo hướng đô thị thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại, lấy phát triển thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với quy hoạch đô thị đồng bộ, sử dụng hiệu quả đất đai, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị theo hướng kinh tế xanh, số và tuần hoàn.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phường cũng tập trung công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, nhất là đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông, thoát nước, điện - nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường và quản lý tốt trật tự xây dựng, đất đai và mỹ quan đô thị.

Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu Nguyễn Thanh Tâm phát biểu khai mạc phiên chính thức đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Phạm Phú Nam, trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Lái Thiêu (trên cơ sở sáp nhập phường Bình Nhâm, Lái Thiêu và một phần phường Vĩnh Phú, TP Thuận An trước đây) đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Đại biểu dự đại hội

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng về chất lượng và quy mô, tập trung ở khu vực nội ô và các tuyến giao thông chính, nhất là nhóm ngành ngân hàng, vàng bạc đá quý, chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tiện ích, khách sạn, cửa hàng ăn uống và nhiều loại hình dịch vụ phong phú đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu Đảng bộ phường sớm quy hoạch không gian phát triển mới, tập trung vào tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu.

Cùng với đó, phường cần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Phú Nam giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

XUÂN TRUNG