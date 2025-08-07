Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri phường Lái Thiêu đã nêu một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: Thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc để tránh gây lãng phí, tốn kém cho phụ huynh học sinh; mở rộng đường giao thông nông thôn.

Cử tri phường Lái Thiêu phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng nêu một số ý kiến về vấn đề giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, quan tâm đến việc chuyển đổi tên đường, số nhà sau sáp nhập…

Các đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Lái Thiêu

Đại biểu Nguyễn Trường Nhật Phượng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo địa phương nhanh chóng giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường. Các vấn đề còn lại, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng xin hứa sẽ chuyển đến cấp trên xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

HỒ VĂN