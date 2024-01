Phương Mỹ Chi làm đại sứ Xuân tình nguyện 2024; Phúc Du tái hợp AMEE; Gwyneth Paltrow diện đồ Công Trí

* Nhiều nghệ sĩ đồng hành Xuân tình nguyện TPHCM 2024

Xuân tình nguyện TPHCM 2024 do Thành đoàn và Hội Sinh viên TPHCM tổ chức từ ngày 7-1 đến 7-2. Chiến dịch năm nay thu hút khoảng 35.000 sinh viên, thanh niên đăng ký tham gia để cùng mang xuân yêu thương, nghĩa tình đến người dân hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chiến dịch có sự tham gia với vai trò đại sứ của Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Quách Phú Thành, diễn viên Lâm Thanh Mỹ.

Là 1 trong 4 đại sứ của chiến dịch, Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo vàng tình nguyện, mang theo tinh thần xung kích của tuổi trẻ TPHCM góp sức lan tỏa và mong muốn làm nên một mùa xuân tình nguyện thật ý nghĩa.

Nói về lý do trở thành đại sứ chiến dịch, Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, đó là lời căn dặn của Bác Hồ mà Chi luôn ghi nhớ. Ở tuổi 21, mang trong mình trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, mình mong muốn sẽ thực hiện thật nhiều những hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa và kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, yêu thương và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Trong lễ ra quân, Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Những ngôi sao xa xôi nằm trong album Vũ trụ Cò bay, thể hiện tinh thần hào hùng và xung kích

* Phúc Du tái hợp AMEE, Wokeup và Trid Min

Vừa qua, danh sách bài hát của album Dám đam mê, dám rực rỡ đã được công bố, hé lộ những màn kết hợp thú vị.

Một trong những “tổ hợp” kết hợp chấn động hẳn phải kể đến ca sĩ Mỹ Linh - Pháp Kiều - Liu Grace cùng nhà sản xuất DuongK. Bên cạnh đó là sự kết hợp giữa 2 thế hệ như Tăng Duy Tân - Phan Mạnh Quỳnh – nhà sản xuất DuongK, hay 2 ca sĩ Văn Mai Hương - Myra Trần cùng Hứa Kim Tuyền. AMEE và Phúc Du cũng lần nữa trở lại cùng 2 tân binh làng sản xuất Wokeup, Trid Min.

Ba “chiến thần” nhạc số Hieuthuhai, Wren Evans, Grey D sẽ hòa giọng trong bản nhạc do nhà sản xuất tỷ view 2pillz đảm nhiệm. Hay như sự kết hợp của bộ đôi Hiphop Low G - Obito cũng khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

* Gwyneth Paltrow chễm chệ trên Vogue, Harper Baazar cùng thiết kế Công Trí

Vốn là một biểu tượng thời trang của tinh thần tối giản cũng như thời thượng, phong cách của Gwyneth Paltrow khi diện đầm Công Trí đã chinh phục hoàn toàn các tạp chí “khó tính” nhất như Vogue, Harper Baazar, Marie Clare, W…

Mới đây nhất, sự kiện công chiếu series phim The Brothers Sun do Netflix sản xuất đã được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Gwyneth Paltrow, một trong những đại minh tinh có sức ảnh hưởng rộng khắp nước Mỹ cũng như toàn cầu trong hơn hai thập niên qua, đã chọn diện look #10 trong BST mới được NTK Công Trí ra mắt trong show diễn vào cuối 2023.

Gwyneth Paltrow diện đầm Công Trí

Dù lần đầu “nên duyên” với thiết kế của Công Trí nhưng ngay lập tức trang phục, diện mạo của Gwyneth Paltrow được khen ngợi. Tạp chí quốc tế Harper Baazar Anh Quốc không ngần ngại sử dụng hình ảnh nữ minh tinh để minh họa cho tiêu đề bài viết về các sao nữ lọt Top mặc đẹp nhất tháng 1, đồng thời nhắc đến NTK Công Trí bên cạnh các tên tuổi lão làng khác như Louis Vuitton, Balmain, Balenciaga, Carolina Herrera…

Trong khi đó, Vogue Mỹ đề cao lần tái xuất này của cô khi chọn phong cách “sang trọng thầm lặng” (quiet luxury) mà cả cô lẫn thương hiệu Công Trí đều đang theo đuổi.

Vogue dành hẳn một đầu bài về phong cách “sang trọng thầm lặng” của Gwyneth Paltrow và Công Trí

Gwyneth Paltrow khoe sắc cùng Dương Tử Quỳnh - diễn viên chính của “The Brothers Sun” trên Tạp chí Bazaar

Trong năm 2023, gần 40 ngôi sao quốc tế đã lựa chọn những bộ cánh xuất sắc của Công Trí. Đây không chỉ là niềm vinh dự của NTK mà còn là niềm tự hào của ngành thời trang Việt khi các mẫu trang phục của Việt Nam sánh vai cùng các nhà mốt quốc tế.

Đặc biệt, các thiết kế của Công Trí từng được các nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn, xuất hiện trên các tạp chí danh giá thế giới như: Hollywood Reporter, Vogue, Elle, V Magazine, Paper, Glamour.

Công Trí có một năm 2023 rực rỡ

