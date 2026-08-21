Phường Sài Gòn công bố quyết định thành lập Trường Mầm non Sài Gòn

UBND phường Sài Gòn khánh thành bảng tên Trường Mầm non Sài Gòn - đơn vị thành lập trên cơ sở sáp nhập Mầm non Hoa Lư và Mầm non Lê Thị Riêng (phường Sài Gòn)

Theo đó, Trường Mầm non Sài Gòn được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập hai trường mầm non trên địa bàn phường Sài Gòn là Mầm non Hoa Lư và Mầm non Lê Thị Riêng.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Trường Mầm non Sài Gòn, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Vũ Nguyễn Quang Vinh cho biết, Trường Mầm non Sài Gòn được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất của hai trường mầm non trước sắp xếp.

"Khó khăn nhất của sắp xếp cơ sở giáo dục là công tác tổ chức cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất của Đảng ủy UBND phường Sài Gòn trên tinh thần cẩn trọng, công khai, minh bạch, có sự nhất trí cao để lựa chọn nhân sự phù hợp theo đúng các chủ trương của Trung ương và thành phố về sắp xếp cán bộ", Chủ tịch UBND phường Sài Gòn bày tỏ.

Chủ tịch UBND phường Sài Gòn ghi nhận tinh thần tự nguyện, gương mẫu của đội ngũ Đảng viên, cán bộ quản lý tại hai cơ sở giáo dục thực hiện công tác sắp xếp

UBND phường Sài Gòn ghi nhận tinh thần tự nguyện, tính gương mẫu, nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước của đội ngũ Đảng viên, cán bộ quản lý tại hai cơ sở giáo dục thực hiện công tác sắp xếp, hướng đến mục tiêu vì lợi ích chung và sự phát triển của ngành giáo dục.

Chủ tịch UBND phường Sài Gòn mong muốn Trường Mầm non Sài Gòn sớm vận hành ổn định trên cơ sở nền nếp, truyền thống của ngành giáo dục địa phương, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ dạy và học với tinh thần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí để thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027.

UBND phường Sài Gòn đã trao quyết định cho bà Trần Thị Trang, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lư giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Sài Gòn.

Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Vũ Nguyễn Quang Vinh (bìa trái) trao các quyết định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sài Gòn.

Ngay sau khi nhận quyết định, bà Trần Thị Trang chia sẻ mong muốn xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, hướng đến mục tiêu chung của sự nghiệp phát triển giáo dục.

Lãnh đạo HĐND, UBND phường Sài Gòn cắt băng khánh thành Trường Mầm non Sài Gòn

"Tôi cam kết luôn lắng nghe, tôn trọng, công bằng và cầu thị; thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu; cùng tập thể xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời tạo điều kiện để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo", Hiệu trưởng Trường Mầm non Sài Gòn bày tỏ.

THU TÂM