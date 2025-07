Phường Thủ Đức (TPHCM) khen thưởng đột xuất 4 tập thể, cá nhân kịp thời chữa cháy tại chợ Thủ Đức

Đại diện Công an phường Thủ Đức cho biết, khoảng 11 giờ 49 phút ngày 23-7,, Công an phường nhận được tin báo xảy ra cháy tại địa chỉ trên. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường lập tức triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng khống chế đám cháy, không để cháy lan rộng, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy xảy ra tại 1 kiot không số nhà (rộng khoảng 10m2), thiệt hại khoảng 3 triệu đồng và không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy bước đầu được xác định là do sơ suất của chủ nhà trong quá trình sử dụng đường dây điện. Hiện Công an phường Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp Phòng PC01, PC09 Công an TPHCM để xác minh làm rõ thêm nguyên nhân vụ cháy.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức khen thưởng đến các tập thể, cá nhân tích cực tham gia chữa cháy tại chợ Thủ Đức

Theo đại diện Công an phường Thủ Đức, ngay khi phát hiện đám cháy bùng phát, người dân trong khu vực đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng Công an phường, đồng thời nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ di dời tài sản, dùng bình chữa cháy mini và các phương tiện sẵn có để khống chế ngọn lửa.

Đặc biệt, trong quá trình lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác chữa cháy, đông đảo người dân đã chủ động phối hợp giữ gìn trật tự, hướng dẫn các phương tiện lưu thông tránh xa khu vực cháy, hỗ trợ tiếp nước, cung cấp thông tin cần thiết và cùng lực lượng chức năng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức khen thưởng đến các tập thể, cá nhân

Với những đóng góp đó, UBND phường Thủ Đức đã khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 2 cá nhân, gồm Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 (Phòng PC07, Công an TPHCM), Đội PCCC cơ sở chợ Thủ Đức; ông Đinh Thanh Sang, tiểu thương chợ Thủ Đức, ông Huỳnh Văn Nam, Bảo vệ Phòng khám nhi đồng 315 (gần nơi xảy ra đám cháy).

THU HƯỜNG