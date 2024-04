Phương tiện xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu trong ngày đầu nghỉ lễ

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang “đội nắng” điều tiết giao thông tại Quốc lộ 60

Từ sáng sớm 27-4, hàng trăm xe mô tô, ô tô, xe khách, xe tải, container hướng TPHCM đi miền Tây nối đuôi nhau xếp thành hàng dài nhiều km, di chuyển rất chậm để qua qua cầu Rạch Miễu, trong khi đó hướng ngược lại khá thông thoáng.

Anh Nguyễn Văn Bình (ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho biết, dịp nghỉ lễ 30-4 này, anh tranh thủ về quê bằng xe mô tô từ rất sớm và đi theo Quốc lộ 60 nhưng khi qua khu vực cầu Rạch Miễu (đoạn TP Mỹ Tho) phải “chôn chân” giữa biển người.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang “đội nắng” điều tiết giao thông tại chân cầu Rạch Miễu



Người dân nối đuôi trên Quốc lộ 60 chờ qua cầu Rạch Miễu đi Bến Tre

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày đầu đợt nghỉ lễ, lượng phương tiện tăng đột biến, đơn vị phải bố trí lực lượng túc trực liên tục tại khu vực cầu Rạch Miễu, để điều tiết, hạn chế ùn tắc.

Người dân phải đợi khoảng 20 phút theo hiệu lệnh của CSGT để qua cầu Rạch Miễu đi Bến Tre

Còn tại ngã 3 An Thái Trung, nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) không còn xảy ra ùn ứ phương tiện như trước, do có cầu Mỹ thuận 2 “chia lửa”, giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1.

Tại phà Đình Khao nằm trên Quốc lộ 57 (nối 2 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre), trong ngày đầu đợt nghỉ lễ, lượng phương tiện (chủ yếu là xe mô tô) tăng cao, khiến giao thông hai bên hòa kẹt xe kéo dài.

Cầu Rạch Miễu đông nghịt phương tiện vào trưa 27-4

Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng Bến phà Đình Khao (Cụm phà Vàm Cống) cho biết, đợt nghỉ lễ 30-4 năm nay, bến phà cho hoạt động cùng lúc 4 phà và tăng cường thêm 1 phà phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, bến phà bố trí nhân viên bán vé lưu động cho các phương tiện xe mô tô qua lại nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc.

NGỌC PHÚC