Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày: Bến xe đông đúc, cửa ngõ ùn tắc

Người dân xếp hàng mua vé về quê tại Bến xe miền Tây. Ảnh: HẢI NGỌC

Trong ngày 26-4, Bến xe miền Tây đón 53.000 hành khách tương ứng với khoảng gần 2.000 xe xuất bến, đạt 193% lượng khách so với ngày thường. Ghi nhận vào khoảng 19 giờ, tại bến xe đông đúc, mọi người xếp hàng mua vé chủ yếu về các tỉnh, thành: Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang... Tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mật độ giao thông quanh khu vực bến xe tăng cao nhưng không tắc nghẽn. Tại Bến xe miền Đông, lượng khách khá đông, nhiều người dân cũng tranh thủ đặt vé di chuyển trong đêm để tránh tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông. Bến xe ước tính trong ngày 26-4 đón khoảng 8.120 hành khách ra vào bến với 340 chuyến xe.

Trong khi đó, ghi nhận vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tình hình giao thông tại các nút giao, cửa ngõ tắc nghẽn cục bộ do lượng xe di chuyển tăng cao đột biến. Đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hàng ngàn phương tiện cùng hướng về Vũng Tàu, Bình Thuận nối đuôi kéo dài hàng kilômét, nhích từng chút một để vượt qua các giao lộ...

mChiều tối 26-4, nhiều tuyến đường phố ở thủ đô Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt, trên các tuyến phố dẫn tới khu vực các bến xe như: Cầu Giấy, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Giải Phóng... dòng người, xe nối dài di chuyển rất chậm. Tại các tuyến đường cửa ngõ như: Vành đai 3, nút giao Pháp Vân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương... các phương tiện di chuyển khó khăn. Tại ga Hà Nội và các bến xe, người dân đổ về quê nghỉ lễ cũng rất đông, các lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết phương tiện ra vào bến.

* Ngày 26-4, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức cùng Phòng Cảnh sát giao thông PC08, Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 trên địa bàn. Ngoài việc tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM còn hỗ trợ nước, khăn lạnh... cho người dân về quê nghỉ lễ.

