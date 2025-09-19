Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 19-9: Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, nhiều người hoảng loạn

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 19-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Luật sư phân tích vụ “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê; Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, nhiều người hoảng loạn; Thót tim cảnh xe buýt chạy ẩu, tạt đầu ô tô, suýt gây tai nạn tại cửa ngõ TPHCM; “Bắt cóc online” đòi tiền chuộc không thành, đối tượng ép nạn nhân đi về hướng biên giới Campuchia; Giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gần 500 triệu đồng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

tổng tài nhân viên quán cà phê bị đánh nhắc khách không hút thuốc hành hung bánh trung thu bánh trôi nổi giải cứu nam sinh viên bắt cóc online hầm Thủ Thiêm va chạm liên hoàn hoảng loạn tai nạn giao thông TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 5 bị cáo người Lào tù chung thân ma túy mạng xã hội xe buýt chạy ẩu giao thông

