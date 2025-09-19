Podcast bản tin ANTT 19-9: Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, nhiều người hoảng loạn

Podcast bản tin ANTT 19-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Luật sư phân tích vụ “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê; Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, nhiều người hoảng loạn; Thót tim cảnh xe buýt chạy ẩu, tạt đầu ô tô, suýt gây tai nạn tại cửa ngõ TPHCM; “Bắt cóc online” đòi tiền chuộc không thành, đối tượng ép nạn nhân đi về hướng biên giới Campuchia; Giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gần 500 triệu đồng...