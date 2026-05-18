Podcast bản tin chiều 18-5: TPHCM: Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát về phòng cháy chữa cháy

Podcast bản tin chiều 18-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia; Đồng Nai rộn ràng trước giờ công bố Nghị quyết thành lập thành phố; Thành phố Đồng Nai bước vào thời kỳ phát triển mới; TPHCM: Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát về Phòng cháy chữa cháy; Chiều 18-5, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng; Phạt chủ cơ sở sửa chữa ô tô xóa số cứu hộ trên cao tốc.