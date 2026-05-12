Podcast bản tin tối 12-5: Báo động biến chứng thẩm mỹ từ cơ sở “chui”

Podcast bản tin tối 12-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031; Ra mắt Sách Trắng Thuế Việt Nam năm 2026; TPHCM: Rà soát công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10; Gần 60 trụ điện bỏ không gây nguy hiểm cho người dân; Tội phạm lừa đảo trực tuyến đang trở thành một “ngành công nghiệp”; Bắt đối tượng cầm vật giống súng cướp tiền ở cửa hàng tiện lợi.