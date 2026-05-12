Podcast tin chiều 12-5: Nguyên nhân chính gây sạt lở tại ĐBSCL là gì?

Podcast bản tin chiều 12-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Nam bộ sắp có mưa lớn diện rộng - Không khí tại TPHCM trong lành và ổn định; Ấn tượng với vườn dâu tiên ở thượng nguồn sông Hương; ĐBSCL: Giao thông chia cắt, cuộc sống đảo lộn vì sạt lở; Khốn khổ vì bụi từ dự án khu công nghiệp gần 2.500 tỷ đồng.