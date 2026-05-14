Podcast tin trưa 14-5: Sạt lở bờ sông Ngàn Phố kéo dài hơn 1km, uy hiếp nhà dân

Podcast tin trưa 14-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM ngày nắng nóng, đêm không mưa; Hà Tĩnh: Sạt lở uy hiếp nhà dân bên sông Ngàn Phố; Giá hành tím cao gần gấp đôi năm ngoái, nông dân Quảng Ngãi phấn khởi; Một ngư dân bị dây tời quật gãy tay; TPHCM: Thời gian và cấu trúc đề khảo sát tuyển sinh lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa; Khởi tố tài xế trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo.