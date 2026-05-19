Podcast bản tin tối 19-5: TPHCM: Tặng vé đi metro cho người có hoàn cảnh khó khăn

Bản tin tối 19-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Tặng vé đi metro cho người có hoàn cảnh khó khăn; Phạt đến 50 triệu đồng nếu người xuất cảnh không khai báo số tiền, vàng mang theo; Từ 20-5, cấm lưu thông qua đèo Gia Bắc; Khởi công dự án mở rộng nhà ga quốc tế Đà Nẵng; 3 năm tù cho nữ tài xế uống bia, tông chủ tịch xã tử vong; Mưa lũ cuốn trôi hàng chục tấn cá tầm.