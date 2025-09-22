Podcast bản tin tối 22-9: Đồng Nai: Đua với lũ, cứu 17 người bị "túi nước" cô lập; Quốc lộ 1K ùn ứ kéo dài, người dân chật vật di chuyển trong mưa

Podcast bản tin tối 22-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày mai, 23-9, siêu bão Ragasa vào Biển Đông; HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề); Từ TPHCM, 247 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Đồng Nai: Đua với lũ, cứu 17 người bị "túi nước" cô lập; Quốc lộ 1K ùn ứ kéo dài, người dân chật vật di chuyển trong mưa; Giá vàng thế giới lập đỉnh kéo giá vàng trong nước tiếp tục tăng...